Levapelucchi elettrico SINGER, prezzo annientato e maglioni NUOVI

Non c’è niente di più bello di tirare fuori i tuoi maglioni preferiti e… Aspetta un attimo, ma sono pelucchi quelli? Che odio quando da una stagione all’altra si formano e fanno sembrare tutta la maglieria vecchia e infeltrita. Per fortuna che una soluzione c’è e credimi, li fa tornare come nuovi. Questo levapelucchi elettrico firmato Singer è il massimo della qualità: semplice da usare, sicuro ed economico.

Singer: il levapelucchi elettrico è la tua arma segreta

Se conosci un po’ il mondo del cucito, Singer è un marchio ben noto e che di garanzie ne dà anche tante. Per questo motivo ti segnalo questo levapelucchi elettrico visto che ha tutto quello che ti serve e ti durerà per tutta la vita. Per usarlo non devi far altro che prendere il maglione incriminato e metterlo alla prova.

In modo particolare, il dispositivo è compatto e perfetto sia da tenere nel cassetto che da portare dietro con te se vai in viaggio. Dopotutto ha tanta autonomia dalla sua parte visto che funziona con delle semplici batterie che metti e cambi a seconda dei bisogni.

Per usarlo avvicinalo alla stoffa, premi il bottone e passalo sopra con movimenti lineari o circolari. Già dalla prima passata ti accorgerei dell’effetto che fa, praticamente fa tornare come nuovi cardigan, maglioni, felpe. berretti e tutte quelle stoffe che creano, per l’appunto, pelucchi.

Il raccoglitore compatto comprime tutto il materiale tagliato in eccesso e te ne fa liberare con una sola mossa nel cestino. Non ti preoccupare perché le lame sono distanziate e tenute al sicuro da una grata protettiva quindi è impossibile bucare o tagliare i tuoi vestiti.

