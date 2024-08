Let's Go Summer: le migliori offerte MediaWorld al ritmo dell'estate

In casa MediaWorld è la settimana del Let’s Go Summer, la promozione con le offerte al ritmo dell’estate. Sono centinaia i prodotti scontati, tra cui smartphone, televisori, computer e grandi elettrodomestici, con il termine ultimo della promo fissato al prossimo 18 agosto.

Per quanto riguarda il nostro pezzo, ci limiteremo a presentare una selezione di cinque offerte tech sui seguenti articoli: iPhone 14, uno Smart TV Hisense da 43 pollici, gli AirPods Pro di seconda generazione, la GoPro HERO11 e un Chromebook del marchio HP. Rispetto al prezzo consigliato gli sconti sono superiori del 20%, con punte di oltre il 30% per lo Smart TV di Hisense e il Chromebook di HP.

Se invece state cercando altro, trovate tutte le offerte della nuova promozione Let’s Go Summer su questa pagina dedicata del sito MediaWorld.

5 offerte da non perdere della promozione Let’s Go Summer di MediaWorld

Per la selezione completa di offerte, collegatevi alla pagina della promo Let’s Go Summer. Vi ricordiamo che la scadenza è fissata per questa domenica 18 agosto.