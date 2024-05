L'estate ha inizio con la PISCINA Intex 3x2m a soli 92€ (-42%)!

Finalmente il tuo sogno di avere una piscina in giardino si sta per avverare! Il modello di Intex (28272NP), caratterizzato da dimensioni di 300x200x75cm, è super-scontato su Amazon. L’offerta del -42% te la farà avere ad appena 92,99€. Si tratta di un ribasso importante se pensiamo che il prezzo di origine si attesta sui 159,00€!

Tutte le caratteristiche della piscina Intex

Facile da montare e pronta all’uso in soli 30 minuti, la piscina in questione gode di una struttura in acciaio che la rende estremamente stabile e resistente. E la resistenza si riflette anche nei materiali interni, con il liner interno in PVC a triplo strato SuperTough che ti permetterà di godere di questa piscina per molte estati a venire.

Con dimensioni di 300 x 200 x 75 cm, offre spazio sufficiente per il divertimento di tutta la famiglia o degli amici, rendendola adatta al giardino o alla tua terrazza.

La piscina è dotata di attacchi da 32 mm, ideali per collegare una pompa filtro a cartuccia, che ti aiuterà a mantenere l’acqua sempre pulita e cristallina. Inoltre, il tappo di scarico facilita lo svuotamento della piscina quando non è in uso!

Per montare questa piscina, basterà trovare una superficie piana e libera da oggetti appuntiti o sporgenze, per poi stenderla e assicurarti che il liner sia ben distribuito e senza pieghe. Dopodiché dovrai collegare i vari pezzi del telaio seguendo le istruzioni fornite, assicurandoti che ogni componente sia saldamente fissato e, per concludere, iniziare a riempirla con acqua.

Non perdere questa fantastica opportunità e trasforma il tuo giardino in un parco acquatico con la piscina Intex a soli 92,99€, grazie allo sconto del -42%.