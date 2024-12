Leroy Merlin, promo di dicembre: sconti (-40%) e calendario dell'avvento

Da Leroy Merlin sono iniziate le offerte natalizie: fino al 23 dicembre, è possibile ottenere fino al 40% di sconto su un’ampia selezione di prodotti, sia online che in negozio. Inoltre, dall’1 al 24 dicembre sarà attiva la promo calendario dell’avvento: ogni giorno un’offerta diversa.

Saldi natalizi da Leroy Merlin

Leroy Merlin ti aiuta a prepararti per le festività. Sono tantissime, infatti, le offerte sui prodotti per decorare la casa in vista del periodo più magico dell’anno. Dagli alberi di Natale artificiali alle luci colorate, passando per confezioni di decorazioni, borse regalo, candele e oggettistica d’arredo in generale.

Ad esempio, sono tutte in offerta del 13% le confezioni di sfere natalizie in polistirene in diverse colorazioni (bianco, rosso, argento, verde, oro, blu, iridescenti e bordeaux) da 35 pezzi, tutte a 12,90 euro (a confezione). Buon prezzo anche per la catena luminosa da ben 600 lampadine LED di colore bianco caldo a 24,90 euro (7% di sconto).

Non è una decorazione natalizia, ma un ottimo oggetto da mettere in casa, la plafoniera LED New Lily bianca da 60 cm, con luce a tre temperature di colore, disponibile con uno sconto del 20% (da 99,90 a 79,90 euro). C’è anche la versione più piccola, da 35 centimetri, a 31,90 euro anziché 39,99 euro.

Puoi controllare tutte le offerte disponibili collegandoti alla pagina web dedicata alla promo Leroy Merlin che, ricordiamo, proseguirà fino al 23 dicembre con sconti fino al 40% su un’ampia selezione di centinaia di prodotti. E fino al 24 dicembre proseguirà anche la promo calendario dell’avvento: ogni giorno ci sarà un’offerta diversa. Oggi, ad esempio, ci sono sconti fino al 20% sui prodotti per il tempo libero.