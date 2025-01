Leroy Merlin, fai un affare con i saldi: fino al 40% di sconto

Da Leroy Merlin sono arrivati i saldi: fai un affare dal 2 gennaio al 3 febbraio, con sconti fino al 40% su tutte le categorie di arredo: bagno, cucina, living e studio, garage e cantina, giardino e terrazzo e camera.

Anche diversi utensili fai da te

Le offerte Leroy Merlin sono il momento perfetto per chi deve arredare o ristrutturare casa, oltre che per gli amanti del fai da te. La catena, infatti, sconta tantissimi utensili, tra cui segnaliamo diversi prodotti a marchio BOSCH come l’aspiratore industriale e il trapano a percussione a batteria, disponibili rispettivamente a 69,90 e 129,90 euro.

Ricordiamo che i saldi Leroy Merlin proseguiranno fino al 3 febbraio e sono disponibili sia per l’acquisto online che in negozio, oppure con app e via telefono. Le tariffe di consegna a domicilio variano in base al peso dell’articolo; in alternativa, è possibile richiedere il ritiro gratuito in negozio.