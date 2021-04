La famiglia Lee di Samsung deve pagare più di 10,8 miliardi di dollari per le tasse di successione. Di fatto, è stato rivelato in queste ore che i parenti dell’ex presidente della compagnia dovranno pagare più di 12 trilioni di won (circa $ 10,8 miliardi) in tasse di successione per la proprietà e sembra che doneranno la vasta collezione d’arte privata ai curatori statali.

La famiglia dell’ex presidente di Samsung dovrà pagare una grossa tassa

Secondo il rapporto di Reuters, l’imposta non verrà pagata in una singola istanza. La famiglia ha detto che ha in programma di pagare il conto delle tasse per un periodo di cinque anni in un totale di sei rate, a partire da questo mese.

La famiglia ha anche annunciato che donerà 1 trilione di won per migliorare l’assistenza sanitaria pubblica nel Paese, inclusi 500 miliardi di won per costruire il primo ospedale specializzato in malattie infettive della Corea del Sud.

Per chi non lo sapesse, Lee è morto il 25 ottobre, lasciando un’eredità del valore di circa 26 trilioni di won. È accreditato di aver trasformato Samsung in una delle più grandi aziende del mondo e in una compagnia leader negli smartphone e nel mercato dei chipset.

Gli occhi di tutti erano sulla gestione della fattura delle imposte di successione da parte della famiglia Lee, la più grande mai vista in Corea e nel mondo. Esiste la possibilità di diluizione della partecipazione di controllo della famiglia in Samsung a seconda di come viene gestita.

La gente chiedeva che la collezione d’arte di Lee da 1,76 miliardi di dollari rimanesse in Corea del Sud, poiché i rapporti suggerivano che la famiglia prevedeva di fare una donazione importante per riparare la condanna di Lee per evasione fiscale e accuse di appropriazione indebita di oltre un decennio fa.

È interessante notare che i parenti hanno rivelato pubblicazione la divisione dell’eredità in Samsung. Ora, gli investitori dovranno attendere i documenti normativi per scoprire i cambiamenti nelle partecipazioni azionarie del figlio di Lee e del vice presidente di Samsung Electronics Jay Y. Lee o di altri membri della famiglia.

La scorsa settimana, è stato riferito che si stava discutendo sull’utilizzo di azioni di società affiliate come garanzia per prestiti personali per pagare parte della fattura fiscale per evitare la vendita delle loro partecipazioni Samsung.

