Sei in cerca di un tablet? Lenovo Yoga Smart Tab è in offerta su Amazon a soli 299,00€. Il ribasso del 15% produce uno sconto esclusivo di 50,99€ che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lenovo Yoga Smart Tab: quali sono le sue specifiche tecniche

Il design inconfondibile di Lenovo Yoga Smart Tab lo rende un device immediatamente riconoscibile. Semplice ma particolare per la tecnologia integrata, rappresenta un prodotto degno di nota.

Con un display da 10.1 pollici in risoluzione Full HD consente di avere una visione dei contenuti ottimizzata. Le immagini possono essere visionate senza problemi grazie anche ai colori vividi che restituisce il pannello.

Lato distintivo del tablet tuttavia è la parte inferiore dello stesso, la quale è ricurva e ospita al suo interno una cassa potentissima. Tale caratteristica permette di utilizzare il tablet in posizione verticale senza bisogno di ulteriore sostegno o prodotti. L'amplificatore Dolby Atmos, poi, fa da padrone supremo.

Per quel che riguarda la componentistica sappiamo che il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 439 e che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche. La memoria è espandibile fino a un massimo di 256 GB mediante MicroSD.

Da non sottovalutare è la batteria che vanta un'autonomia giornaliera utile a chi lo utilizza per smart working o DaD.

Acquistando questo modello, in conclusione, si ricevono 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratuitamente. La versione Android è quella Pie e supporta sia la connessione WiFi che LTE.

Lenovo Yoga Smart Tab è disponibile su Amazon a soli 299,00€. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana lavorativa. Il tablet può essere acquistato in un0unica soluzione o a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo come metodo di pagamento per ricevere maggiori informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet