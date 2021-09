Lenovo Yoga è anche tablet: lo acquisti e non ti penti (-60€)

Lenovo Yoga Smart Tab non è un semplice tablet, definirlo come tale non renderebbe l'idea. Disponibile su Amazon, ora è finanche in offerta quindi se sei interessato non solo puoi deciderlo di acquistarlo a tasso zero, ma di farlo tuo ad appena 290,44€, un prezzo veramente eccezionale.

Disponibile per le spedizioni rapide, lo ricevi a casa velocemente e senza alcun costo aggiuntivo.

Un tablet che lascia il segno: Lenovo Yoga Smart Tab

Potrei presentartelo come un prodotto di design ma ti basta osservarlo per capire a cosa mi riferisco. Questo tablet è un modello veramente interessante perché non solo ha delle caratteristiche tecniche degne di nota, ma è utilissimo e semplicissimo da utilizzare visto che sta in piedi da solo. In che senso? Tra poco lo scoprirai.

Anzitutto devi sapere che ti mette a disposizione un display da 10.1 pollici in Full HD. Grazie a questa risoluzione non solo navighi tra le tue applicazioni preferite nel modo più perfetto, ma ti godi anche video e contenuti in streaming senza scendere a compromessi.

Come processore vanta un Qualcomm Snapdragon che viene combinato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria che però, se vuoi, espandi il quadruplo con una semplice MicroSD. Queste caratteristiche ti consentono di scaricare tutto ciò che vuoi e passare il tempo anche con i tuoi mobile games preferiti.

Sai perché ti dicevo che è sensazionale? Grazie alla cassa integrata che è stata posizionata esternamente ossia nella scocca. Questa forma che le è stata data ti offre un supporto di appoggio automatico che rende il tablet stabile senza alcun mezzo aggiuntivo.

Lo posizioni sulla scrivania e tac: hai un mondo a disposizione.

Allora cosa ne pensi? Se lo vuoi lo puoi acquistare su Amazon a soli 290,44€. Le spedizioni sono gratuite e veloci per tutti i clienti. Inoltre puoi decidere di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero grazie a cofidis.