Secondo un’indiscrezione delle ultime ore, Lenovo Xiaoxin Pad Plus potrebbe essere il primo tablet 5G dell’azienda: ecco tutti i dettagli.

Lenovo avrà un tablet 5G?

Lenovo ha ufficialmente confermato il lancio di due nuovi tablet Android che verranno chiamati, rispettivamente, YOGA Pad Pro e Xiaoxin Pad Plus e, mentre del primo già sappiamo diversi dettagli, solo poche ore fa un celebre leaker ha rivelato alcune funzionalità del secondo.

Innanzitutto, stando a Digital Chat Station il Lenovo Xiaoxin Pad Plus potrebbe essere il primo tablet 5G della società, inoltre dovrebbe essere dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 750G SoC e di un display da 11 pollici. Di ufficiale, tuttavia, sappiamo solo che il modello con numero TB-J607Z avrà solo la connettività WiFi.

Il tipster ribadisce anche le specifiche del Lenovo YOGA Pad Pro che arriverebbe con uno schermo 2K da 13 pollici, altoparlanti impressionanti e con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 .

Secondo i rumor precedenti, il Lenovo Xiaoxin Pad Plus eseguirà Android 11, così come lo YOGA Pad Pro, contrassegnato con il numero di modello YT-K606F.

Non è tutto, si prevede che quest’ultimo verrà lanciato come Lenovo YOGA Tab 13 nei mercati globali, con ben 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Allo stesso modo, lo Xiaoxin Pad Plus potrebbe essere rilasciato a livello internazionale come tablet della serie Lenovo Tab P11.

Oltre a questi due tablet Android, la compagnia lancerà anche un device 2-in-1 basato su Windows e denominato Lenovo YOGA Duet 2021: il device, secondo le indiscrezioni, sarà disponibile nelle varianti Intel Core i5-1135G7 e i7-1165G7 abbinate a RAM DDR4-3200 fino a 16 GB e SSD M.2 2242 da 1 TB.

