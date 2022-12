Lenovo ThinkPhone si mostra online: debutto imminente?

Pochi mesi fa abbiamo sentito parlare per la prima volta del famigerato Lenovo ThinkPhone, un flagship del colosso cinese pensato per il mercato di fascia alta. per la prima volta, non si tratterebbe di un gaming phone ma di un rebrand del nuovissimo Moto X40 di Motorola appena annunciato.

Oggi sono emerse nuove informazioni grazie al tipster OnLeaks che ha collaborato con il portale di TechOutlook. Dal rapporto trapelato sul web, scopriamo alcune delle caratteristiche tecniche dell’ammiraglia dell’azienda asiatica prima del debutto. Possiamo anche dare un primo sguardo a quello che sarà il design del prodotto.

Lenovo ThinkPhone: le presunte caratteristiche

Partiamo quindi dal design dello stesso; vediamo un form factor compatto e ci sono tre pulsanti sul frame laterale destro (bilanciere del volume e tasto per l’accensione di colore rosso, tra l’altro). Posteriormente dovrebbe trovare posto il modulo fotografico composto da tre sensori da 50, 13 e 2 Megapixel, con flash LED al seguito. Il design dovrebbe essere realizzato in fibra araldica. Sarà anche certificato IP68.

Anteriormente non dovrebbe mancare il classico foro per la selfiecam incastonato nel pannello. A tal proposito, si parla di un display pOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 2400 x 1800 pixel, refresh rate di 144 Hz, luminosità di 1200 nit e supporto all’HDR10+. Il fingerprint, come sempre, è sotto il display.

Il ThinkPhone di Lenovo presenterà la funzionalità Ready For di Motorola per espandere la produttività del telefono. Ci sarà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 68W e wireless da 15W. Sotto la scocca vedremo un SoC di Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Dovrebbe debuttare (in Cina) nel corso dei prossimi mesi, ma non sappiamo se e quando approderà anche da noi in Europa. Vi terremo aggiornati.

