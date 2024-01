Lenovo Tab P12: SUPER sconto del 14% su Amazon

Il tablet Lenovo Tab P12 è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 14%, rendendolo un affare irresistibile per chiunque cerchi prestazioni superiori in un dispositivo mobile. Con un processore MediaTek Dimensity 7050 da 2,6 GHz, 8 GB di memoria LPDDR4X e uno spazioso disco fisso da 128 GB UFS 2.2, questo tablet offre un potente mix di capacità hardware. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 374,00 euro, anziché 432,76 euro.

Lenovo Tab P12: le scorte a disposizione sono davvero poche

Il sistema operativo Android fornisce un’esperienza utente intuitiva e flessibile, mentre lo schermo da 12,7″ con risoluzione 3K offre una qualità visiva eccezionale con 400 nits di luminosità. La presenza di una webcam anteriore da 13 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP assicurano un’ottima qualità delle immagini, adatta sia alle videochiamate che alla fotografia.

Trasforma i tuoi incontri virtuali con il tablet Lenovo Tab P12. La webcam anteriore da 13 MP ad ampissimo angolo di visione con rilevamento del viso tramite IA e sensore RGB ti consente di mantenere la messa a fuoco entro un raggio di 50 cm. Compatibile con Zoom, Teams, WhatsApp e Google Duo, Tab P12 consente di trasformare le tue videochiamate da buone a eccezionali.

La durata della batteria è uno degli elementi distintivi del Lenovo Tab P12, con una batteria a 2 celle ai polimeri di litio da 10.200 mA/Hr. Questo permette un utilizzo prolungato senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente. Inoltre, l’adattatore AC da 20W garantisce una ricarica rapida quando necessario.

In sintesi, il Lenovo Tab P12 è una combinazione di potenza e versatilità, offrendo un’esperienza di utilizzo fluida e affidabile. Se sei alla ricerca di un tablet con specifiche tecniche all’avanguardia, approfitta di questa offerta su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 374,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.