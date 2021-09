La scuola, l'università e il lavoro sono ormai iniziati quindi un accessorio davvero utile potrebbe essere un tablet. Acquistando il Lenovo Tab P11 Pro, oggi in promozione su Amazon, vi portate a casa un dispositivo eccezionale. Su Amazon lo pagate appena 599 euro grazie al ribasso che vi fa risparmiare subito 200,99 euro sul prezzo di listino. Con le spedizioni Prime lo ricevete in appena un giorno a casa.

Lenovo Tab P11 Pro: caratteristiche principale

Questo tablet è veramente incredibile perché arriva a casa con la Keyboard Pack e la Lenovo Precision Pen 2 per poterlo utilizzare praticamente come volete voi. Se infatti voleste trasformarlo in un vero e proprio portatile vi basta collegare la tastiera grazie ai suoi agganci magnetici. Se invece voleste disegnare e prendere appunti, con la penna avete tutto a vostra disposizione.

Il display da 11,5 pollici OLED vi offre una visione pressoché perfetta. Con la risoluzione WQXGA non vi fa mancare nulla e potete sfruttare questo dispositivo anche nel tempo libero. Al suo interno trovate un processore Qualcomm Snapdragon 730G che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che potete espandere fino a un massimo di 1 TB.

Da non dimenticare che sono integrate anche quattro fantastiche fotocamere. Sul retro trovate un sensore principale da 13 megapixel e uno secondario da 5 megapixel. Mentre la fotocamera anteriore è composta da due lenti entrambe da 8 megapixel. Questo dispositivo, infine, supporta sia la linea WiFi che il 4G LTE.

Acquistate subito Lenovo Tab P11 Pro su Amazon a soli 599 euro. Lo ordinate e lo ricevete a casa in appena un giorno grazie le spedizioni Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet