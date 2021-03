Lenovo porta in Italia il suo Tab P11 Pro. Un tablet Android pensato per portare al massimo la produttività. Bello e potente, ecco cosa offre e quanto costa.

Lenovo Tab P11 Pro in Italia: i dettagli

Un display OLED da 11,5” con risoluzione 2K e supporto all’HDR10 e a Dolby Vision. A corredo, quattro speaker JBL per garantire una qualità audio eccezionale.

Un dispositivo che, grazie ai suoi accessori, diventa un vero e proprio 2-in-1 basato sul sistema operativo Android. Con penna e tastiera, potrai portare al massimo la produttività, sfruttando anche strumenti come i tasti di scelta rapida e la suite di applicazioni di Microsoft Office.

Sotto la scocca di questo tablet, il potente processore Qualcomm Snapdragon 730G, supportato da 6GB di RAM, 128GB di storage e un’interfaccia utente pensata per semplificare al massimo l’esperienza d’uso, rendendola più intuitiva e votata alla nuova produttività, che – con la pandemia – è diventata più smart che mai e fortemente basata su videochiamate. Ad esempio. Non manca la sfocatura automatica dello sfondo in videoconferenza.

Il nuovo tablet Lenovo Tab P11 Pro puoi trovarlo già in vendita (e in sconto) su Amazon al prezzo di 594€ contro i 799€ di listino previsti per questa edizione, in kit con tastiera e pennino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

