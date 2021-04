Sei in cerca di un tablet? Il Lenovo Tab P11 è in offerta su Amazon a soli 247,69€. Il ribasso del 9% corrisponde a uno sconto effettivo di 25,04€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lenovo Tab P11: le specifiche di questo dispositivo

Il design semplice e lineare rende Lenovo Tab P11 un tablet apprezzabile esteticamente. Grazie alla sua colorazione Grigio acquista un tocco di eleganza in più.

Vantante un display 2K da 11 pollici, il dispositivo offre una visione dei contenuti ampia e di ottima qualità. La risoluzione 2000×1200 pixel è un vero vanto da non sottovalutare.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 662 che in questo caso viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni, in tal modo, sono prestanti e veloci.

Trattandosi di un dispositivo completo, questo vanta sia una fotocamera anteriore che posteriore. Quella frontale e dedicata alle videoconferenze ha una risoluzione di 8 megapixel. La fotocamera posteriore, invece, vanta un obiettivo da 13 megapixel.

Degna di nota è la batteria da 7500mAh che assicura un’autonomia giornaliera.

Il dispositivo è inoltre dotato di Bluetooth 5.0 e altoparlanti ai quattro lati con tecnologia Dolby Atmos.

Al momento della ricezione monta la versione 10 di Android.

Puoi acquistare Lenovo Tab P11 nella colorazione Grigio a soli 247,69€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo acquisto o sceglie la spedizione presso punto di ritiro. Il tablet, in conclusione, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per scoprire più informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet