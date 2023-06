Lenovo Tab P11, il tablet dal display 2K da SOGNO: esclusiva Amazon

Voglia di avere uno schermo più grande di quello dello smartphone a portata di mano? Beh, è arrivata l’ora di acquistare un bel tablet ma non uno qualunque quando hai davanti a te il magnifico Lenovo Tab P11. Un prodotto eccezionale e dato in esclusiva ad Amazon quindi non lo cercare in altri posti: non lo troverai.

Con l’offerta del 13% ora in corso, hai anche l’occasione di risparmiare su questo gioiellino. Collegati ora per portarlo a casa con appena 349,00€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account sono completamente gratuite.

Lenovo Tab P11: il tablet che non ti mette alcuna limitazione

Display ampio, prestazioni eccezionali e qualità garantita. Lenovo Tab P11 è un prodottino eccezionale in tutto e per tutto e non puoi farne a meno se ti limiti a utilizzare lo smartphone per passare il tempo. Perché strabuzzare gli occhi quando puoi avere streaming, giochi e app in grande risoluzione?

La qualità di questo schermo, infatti, non lascia a desiderare: con 2K hai praticamente zero limiti e se questo non ti basta, sappi che hai anche una entrata per la MicroSD così puoi espandere la memoria da 128GB ancora di più.

Con Android 12 hai qualunque app tu voglia, i servizi Google ovviamente non mancano all’appello così non hai limitazioni sotto alcun punto di vista.

Altra caratteristica da non sottovalutare è l’audio: rispetto a molti altri tablet, questo modello di Lenovo ha un sistema di speaker di prima qualità per poter godere anche di un’esperienza cinematografica davanti a video, serie TV e film.

Allora, stai ancora aspettando? Ti ricordo che si tratta di un modello esclusivo Amazon quindi non disponibile in altri store.

Collegati immediatamente su Amazon dove lo puoi acquistare a soli 349€ con lo sconto del 13%. Non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.