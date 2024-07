Lenovo Tab P11 2 + Pen + Wireless Keyboard in OFFERTA a 289€

Approfitta del Summer Black Friday di Lenovo per acquistare il tuo tablet perfetto a prezzo scontatissimo. Oggi abbiamo trovato un’offerta incredibile da prendere al volo. Acquista il Lenovo Tab P11 2a Gen a soli 289€, invece di 538€. Stiamo parlando del 46% di sconto, quasi a metà prezzo.

Tra l’altro, con questo ordine, non solo ti arriva il tablet, ma anche la Pen e la Wireless Keyboard. Insomma, un vero full optional per produttività e intrattenimento. Cosa stai aspettando? La consegna gratuita è inclusa e puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Lenovo Tab P11 2a Gen: Pen e Wireless Keyboard in REGALO

Acquistando il Lenovo Tab P11 2a Gen ti arriveranno anche in regalo la Pen e la Wireless Keyboard. Questi due dispositivi aumentano le potenzialità e le funzionalità di questo tablet incredibile. La Pen trasforma il display in un vero e proprio foglio di carta digitale.

Con la Pen di Lenovo prendi appunti, annota, disegna, colora, sottolinea e compila documenti. Queste sono solo alcune cose che puoi fare con questa penna smart perfettamente integrata con questo tablet di ultima generazione.

La Wireless Keyboard di Lenovo ti permette di scrivere come se fossi davanti a un laptop, con tanta comodità e professionalità. I tasti sono ben distanziati per evitare errori di battitura e velocizzare la digitazione comoda. Acquista ora il Tab P11 2a Gen a soli 289€, invece di 538€.