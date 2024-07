Lenovo Tab M11: tablet PREMIUM da 11" e 128GB al PREZZO più BASSO

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione incredibile che ti permette di avere uno dei migliori tablet a un prezzo bassissimo. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo Tab M11 a soli 259 euro, invece che 279 euro.

Come avrai capito si tratta di un nuovo minimo storico, per cui c’è da essere velocissimi o si rischia di arrivare tardi. Anche se lo sconto del 7% potrebbe non sembrare un granché ti assicuro che per questo tablet è un’ottima offerta. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate da 51,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 a prezzo da sogno

Non ci sono dubbi che a un prezzo del genere Lenovo Tab M11 è sicuramente la migliore scelta che puoi fare oggi nella categoria. Si presenta con un generoso display da 11 pollici con pannello IPS e quindi visibile da qualunque angolazione. Ha uno spessore di soli 7,55 mm e puoi avvalerti della tecnologia LTE per navigare su Internet.

Possiede il potente processore MediaTek Helio G88 con 8 Core supportato da 8 GB di RAM e una memoria interna da ben 128 GB che puoi espandere fino a 1 TB con una microSD. Inclusa troverai la splendida penna digitale per scrivere e disegnare in modo molto più efficiente.

Siamo di fronte a una di quelle offerte da non farsi scappare assolutamente. Quindi prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 a soli 259 euro, invece che 279 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.