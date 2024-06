Lenovo Tab M11, su eBay a soli 155€: Android 13, chipset potente e ottimo schermo

Il Lenovo Tab M11 è un tablet di fascia media che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo ed è perfetto per la scuola e l’intrattenimento. Dotato di un display IPS LCD da 10,95 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) e supporto per una frequenza di aggiornamento di 90Hz, il Tab M11 garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata.

Con questa straordinaria offerta di eBay, oggi può essere tuo a solamente 155€: ti basta usare il codice sconto "VACANZE24".

Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio G88, supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Questa configurazione consente un’esperienza d’uso fluida nelle attività quotidiane, comportandosi molto bene anche nel multitasking.

Grazie alla sua batteria da 7040mAh, che offre fino a 10 ore di riproduzione video, permettendo un uso prolungato senza necessità di frequenti ricariche. Lo puoi portare tranquillamente in classe senza paura di rimanere appunti, ed è perfetto anche per guardare le tue serie TV preferite durante un lungo viaggio in treno o in aereo.

Il tablet gira su Android 13 con la promessa di aggiornamenti fino ad Android 15 e quattro anni di patch di sicurezza, offrendo così una buona longevità del dispositivo. Lenovo ha anche integrato alcune funzioni utili per la produttività, come il supporto per il multitasking con finestre fluttuanti e la modalità PC, che trasforma l'interfaccia del tablet in un'esperienza simile a quella di un desktop​.