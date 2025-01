Lenovo Tab M11 con S-Pen a soli 180€? L'offerta di Amazon spiazza tutti

Hai deciso di acquistare un tablet ma vuoi spendere il meno possibile? Non stai riuscendo a trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione di Amazon davvero incredibile. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab M11 con S-Pen inclusa a soli 180,16 euro, invece che 229 euro.

Già il prezzo di partenza non era altissimo ma con questo ulteriore sconto del 21% è da prendere al volo. In questo momento risparmi circa 49 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate da 36,04 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 ha un rapporto qualità prezzo imbattibile

Non c’è che dire, a un prezzo così vantaggioso Lenovo Tab M11 è da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. È un tablet leggero e maneggevole con i suoi 465 g e uno spessore di soli 7,55 mm. Ha un grande display da 11 pollici con risoluzione FHD+ 1920 x 1080 p e luminosità da 400 nits.

Come processore troviamo MediaTek Helio G88 che offre prestazioni elevate ed è supportato da 4 GB di RAM e da una memoria interna da 128 GB che potrai ampliare fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Possiede una fotocamera frontale e una posteriore da 8 MP e 4 speaker ottimizzati per Dolby Atmos. E poi inclusa nel prezzo troverai la bellissima hai pratica S-Pen per dare sfogo alla tua fantasia. Potrai scrivere e disegnare.

Non perdere tempo perché ce n’è davvero poco. È sicuramente uno dei tablet più apprezzati dato il suo rapporto qualità prezzo eccellente. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 con S-Pen inclusa a soli 180,16 euro, invece che 229 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.