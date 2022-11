Lenovo Tab M10 Plus, tablet ECONOMICO a prezzo WOW con il Black Friday

Il super tablet economico Lenovo Tab M10 Plus (2a generazione) è protagonista di una validissima offerta Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Infatti, grazie a uno sconto del 29% che ti permette di risparmiare ben 80€ sul normale prezzo di vendita, il device del colosso cinese può essere tuo ad appena 199€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Non farti ingannare dal prezzo così economico, il tablet di Lenovo ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo duranta la navigazione in rete, mentre ascolti musica, guardi video, chatti con i tuoi amici e molto altro ancora.

Prendi al volo il tablet Lenovo Tab M10 Plus in offerta su Amazon a prezzo regalo

A questo prezzo risalta indubbiamente il bel display da 10.3 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori per guardare contenuti multimediali senza cali di qualità, un processore octa core con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e ben 2 speaker stereo per ascoltare la musica ad alto volume.

Il tutto è poi gestito da una batteria di nuova generazione sapientemente ottimizzata per assicurarti tante ore di utilizzo, il minimo per un device sottile e leggero e quindi perfetto per essere portato sempre con sé anche durante gli spostamenti.

Questa offerta di Amazon è la migliore occasione che ti possa capitare in questi giorni per acquistare il validissimo tablet di Lenovo fintanto che è ancora in sconto del 29%. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.