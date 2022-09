Lenovo Tab M10 Plus, tablet completo di tutto a prezzo FOLLE (-27%)

L’offerta eBay di quest’oggi sul validissimo tablet economico Lenovo Tab M10 Plus ti permette di ricevere a casa un device che continua a essere apprezzato per il suo design e soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Ad appena 159€, infatti, con unosconto del 27%, hai l’opportunità di utilizzare un tablet con un hardware ideale per navigare in rete, chattare, fare video chiamate, giocare, guardare video, ascoltare musica, studiare e molto altro.

Realizzato con un buon design con materiali di buona fattura, il device è prima di tutto ideato per rispondere alle esigenze dell’utente medio che quotidianamente passa le sue giornate su Chrome, guarda video su YouTube, magari lavora a qualche documento Office e la sera recupera qualche episodio della sua serie TV preferita.

Lenovo Tab M10 Plus è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre

Il tablet è dotato di un buon display da 10.3 pollici ad alta risoluzione (Full HD) con cornici ben ottimizzate, è piuttosto sottile e comoda da utilizzare durante il giorno, monta un processore MediaTek in grado di avviare in un istante le applicazioni più popolari e monta anche una generosa batteria con un’autonomia di diverse ore di utilizzo.

In sostanza, se sei alla ricerca di un tablet economico che ti permetta di affrontare una giornata di utilizzo standard senza costarti una fortuna, allora forse è il caso che metti subito nel carrello il tablet di Lenovo fintanto che è ancora in offerta su eBay a un prezzo davvero molto economico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.