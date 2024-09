Lenovo Tab M10 Plus, nuovo minimo storico: in offerta a soli 189,89€

Il Lenovo Tab M10 Plus (3ª generazione) è un tablet versatile ideale per l’intrattenimento e lo studio, ora disponibile al prezzo minimo storico su Amazon di 189,89€.

Un’offerta formidabile, perfetta per l’inizio della scuola: con il suo prezzo contenuto, abbinato tuttavia a grandi prestazioni e altrettanta affidabilità, l’M10 Plus è un tablet perfetto per gli studenti che cercano un device adatto sia a prendere appunti e navigare in rete, che per guardare film su Netflix e giocare.

Dotato di un display da 10,6 pollici 2K, offre immagini nitide e luminose, perfette per streaming e lettura. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna garantisce prestazioni fluide per un utilizzo quotidiano e app multitasking. Il tablet è dotato di Android 13 e supporta connettività LTE, per rimanere connessi ovunque.

L’autonomia della batteria da 7500mAh è ottima, ideale per sessioni prolungate senza necessità di ricarica frequente, mentre il tablet offre anche la protezione TÜV Low Blue Light per ridurre l’affaticamento visivo durante un uso prolungato. La combinazione di performance e caratteristiche come la connettività LTE e il sistema operativo Android 13 rendono questo tablet una scelta eccellente per studenti e famiglie.

Non perdere questa offerta, rimane ancora poco tempo: acquista subito il Lenovo Tab M10 Plus per averlo a soli 189,89€ – il prezzo più basso di sempre su Amazon.