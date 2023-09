Lenovo Tab M10 Plus in offerta a 184,94 euro su ePRICE

Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è un tablet progettato per lo studio e l’intrattenimento. I suoi principali punti di forza sono il processore octa-core, che unito alla batteria da 7.700 mAh fornisce prestazioni e autonomia fino a 12 ore, e la risoluzione video fino a 1080p, al momento la più alta disponibile per i device mobili. Sono presenti anche una modalità di lettura speciale e quattro altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos.

Su ePRICE lo puoi acquistare in offerta a 184,94 euro, risparmiando oltre 40 euro rispetto al prezzo di vendita del sito ufficiale. In più godi della spedizione gratuita e della possibilità di pagare in 3 rate con l’aggiunta di una piccola commissione (2,20 euro).

Lenovo Tab M10 Plus in offerta a meno di 185 euro sul sito di ePRICE

Il Tab M10 Plus Gen 3 di Lenovo ti consente di avere un approccio allo studio più intelligente, consentendoti di compiere ricerche e progetti in modo più semplice e veloce. Merito dell’app Lenovo Instant Memo, che rende l’input su schermo più immediato, dandoti la possibilità di scrivere appunti a mano, firmare documenti, trascinare il testo selezionato e creare schizzi.

Il tablet del colosso asiatico integra inoltre una modalità di lettura immersiva, grazie alla quale anche le lunghe sessioni davanti allo schermo risultano meno faticose per gli occhi. Il segreto sta nel riprodurre l’esperienza di lettura su carta, simulando la matrice dei colori delle pagine di un libro.

L’altro fiore all’occhiello è lo schermo IPS 2K da 10,6 pollici che ti consente di riprodurre in streaming i tuoi contenuti preferiti con una risoluzione video fino a 1080p. Come spiegavamo all’inizio, si tratta della risoluzione video più alta disponibile sui dispositivi mobili.

Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE sul Lenovo Tab M10 Plus, così da risparmiare oltre 40 euro rispetto al prezzo di vendita del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.