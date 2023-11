Lenovo Tab M10: OCCASIONE speciale per il Black Friday

L’eccezionale tablet Lenovo Tab M10 è attualmente in offerta imperdibile del 15% su Amazon in occasione degli sconti per il Black Friday. Questa è un’opportunità da non perdere per coloro che cercano un dispositivo versatile con prestazioni di alto livello. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 109,99 euro.

Lenovo Tab M10: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il tablet vanta un display touch da 10.1 pollici in alta definizione (1280×800) IPS, che offre un’eccezionale luminosità di 400 nits. La tecnologia Anti-fingerprint assicura immagini nitide e brillanti, garantendo un’esperienza visiva di qualità superiore. Che tu stia guardando film, navigando su internet o lavorando su documenti, il display di questo tablet renderà ogni attività un piacere visivo.

Al cuore di questa potente macchina c’è il processore MediaTek Helio P22T, con 8 core suddivisi in 4 unità A53 da 2.3GHz e 4 unità A53 da 1.8GHz. Questo processore ti permette di sfruttare al massimo le potenzialità del tablet, garantendo prestazioni fluide e reattive in ogni situazione.

La batteria integrata da 5000 mAh assicura una durata eccezionale. Puoi goderti fino a 8 ore di riproduzione video ininterrotta o navigare in internet per 10 ore di fila senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Questo rende il Lenovo Tab M10 il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

La memoria RAM di 3GB Soldered LPDDR4x garantisce una gestione efficiente delle applicazioni e delle operazioni multitasking. Inoltre, con la possibilità di espandere la memoria tramite una MicroSD Card fino a 256 GB (FAT 32) o addirittura fino a 1 TB (exFAT), avrai spazio più che sufficiente per conservare tutti i tuoi documenti, foto e video.

Con uno storage di base di 32 GB eMMC, espandibile tramite MicroSD Card, avrai la tranquillità di conservare al sicuro i tuoi dati, assicurando che il tablet Lenovo Tab M10 sia pronto ad affrontare tutte le tue esigenze quotidiane. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon per portare a casa questo straordinario tablet a un prezzo ancora più vantaggioso di soli 109,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

