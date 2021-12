Lenovo Tab M10 HD: tablet SPETTACOLARE a 139€, arriva per Natale

Un bel tablet per Natale, che costi poco e offra molto. Lenovo Tab M10 HD di seconda generazione è la soluzione perfetta perché adesso è in gran sconto su Amazon. Lo prendi a 139€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, in tempo per metterlo sotto l'albero. Completa l'ordine al volo: ancora poche ore per avere le consegne garantite.

Lenovo Tab M10 HD: prezzo top su Amazon, consegna per Natale

Un prodotto versatile, perfetto per studiare, lavorare e divertirsi. Se non sei un tipo da gaming “pesante”, per tutti gli altri utilizzi questo gioiellino si rivelerà perfetto.

Costruito con cura nella scelta dei materiali e attenzione ai dettagli, sotto la scocca c'è un buon processore octa core, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione. Il display è un ampio pannello da 10.1″, dotato di risoluzione HD. Non mancano due speaker, pronti a offrirti audio stereo di ottima qualità.

Per finire, l'autonomia energetica è garantita da una super batteria, pronta a supportarti anche durante le giornate di utilizzo più intense. Insomma, Lenovo Tab M10 HD è il tablet che cercavi, a prezzo che non immaginavi per Natale: completa l'ordine al volo per averlo a 139€ appena. Consegna rapida e gratuite, in tempo per Natale.