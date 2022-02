Lenovo svela IdeaCentre: PC gaming con SoC Intel

Lenovo ha appena presentato il PC da gaming IdeaCentre con processori Intel Core i5/i7 di 12a generazione. Per chi non lo sapesse, il brand è attualmente il leader per quanto riguarda il mercato dei computer.

Lenovo IdeaCentre con SoC Intel di dodicesima generazione

L'azienda ha una gamma di prodotti che vanno dai laptop da gioco come la serie Legion ai futuristici ibridi della line-up Yoga incentrata sul business. Secondo quanto riferito, il gigante tecnologico cinese ha ora lanciato la console di gioco IdeaCentre 5 17IAB7.

La console è dotata di un nuovo processore Core di 12a generazione e gli utenti potranno scegliere diversi modelli: Intel Core i5-12400 e Intel i7-12700. Gli utenti hanno anche la libertà di fare ulteriori scelte in termini di schede grafiche tra RX 6500XT, RX 6400 di AMD e altre nuove schede grafiche come RTX 3060, RTX 3060 Ti, GTX 1660 SUPER e GTX 1650 di NVIDIA.

Inoltre, questo computer può supportare memorie DDR4, oltre a un SSD M.2 e due dischi rigidi meccanici da 3,5 pollici. In generale, non ci sono molte scelte. Pertanto, se è necessaria per un'esigenza di lavoro ad alta intensità, un professionista farebbe meglio ad optare per un altro prodotto del marchio.

Per quanto riguarda l'aspetto, c'è un design relativamente cool e una striscia luminosa sembra essere preparata sulla parte anteriore per emettere una luce blu abbagliante. Il pannello frontale ha anche due porte USB-A, una porta USB-C e un jack per cuffie da 3,5 mm, che è una configurazione relativamente convenzionale.

La nuova stazione gaming Lenovo IdeaCentre dovrebbe entrare presto sul mercato, ma la data ufficiale di debutto non è stata ancora rivelata.