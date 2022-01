Lenovo: sta arrivando un laptop gaming POTENTISSIMO

Il nuovo teaser del Lenovo Legion Y7000P 2022 rivela alcuni dettagli chiave sul prossimo laptop da gioco del colosso cinese. Vediamo tutti i dettagli di questa potentissima macchina.

Lenovo Legion Y7000P: ecco le specifiche tecniche

Lenovo si sta preparando per lanciare una nuova gamma di dispositivi di gioco con il marchio Legion: smartphone, tablet e laptop. Il prossimo PC da gaming dell'azienda si chiama Legion Y7000P 2022.

Il dispositivo è trapelato online in passato e ora l'azienda ha ufficialmente condiviso una nuova immagine teaser per il prodotto in questione che rivela alcuni dei dettagli chiave del computer.

L'immagine conferma che il portatile da gioco sarà più sottile dell'11,6% rispetto al modello di generazione precedente. Inoltre, aggiunge che la parte più sottile della fusoliera sarà di soli 19,9 mm.

L'azienda ha inoltre chiarito che la dissipazione del calore non ha risentito di questo spessore contenuto. Il tubo di calore principale è stato aggiornato da 8 mm a 10 mm e la pala della ventola è stata ridotta da 0,25 mm a 0,15 mm.

Non di meno, il Legion Y7000P 2022 ha un consumo massimo della CPU di 135W mentre la GPU, che è RTX 3050 Ti, ha un consumo energetico pieno di 95W. In precedenza, la società aveva rivelato tramite un altro poster, che il prossimo laptop da gioco sarebbe stato dotato di un display avente un rapporto di aspetto 16:9. Il colosso cinese aveva anche ribadito che avrebbe inserito un pannello con risoluzione QuadHD+ e refresh rate da 165 Hz.

Ci aspettiamo che l'azienda condivida maggiori dettagli sulle specifiche e sulle caratteristiche del computer in questione nei prossimi giorni o settimane. Segnaliamo infine che Lenovo non ha ancora confermato la data di lancio del dispositivo, ma ci aspettiamo che venga rivelata presto. Non sappiamo se giungerà anche nel mercato europeo; vi terremo informati a riguardo.