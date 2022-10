Lenovo presenta un prototipo di un Motorola Rollable

Lenovo ha appena presentato un prototipo di smartphone rollable con il brand Motorola al Tech World 2022. Scopriamo di più nell’articolo completo.

Il concept rollable di Motorola è un entusiasta progetto rivoluzionario del marchio asiatico ma al momento è solo un esercizio di stile. Siamo lontani dalla messa in commercio dello stesso. Durante il Lenovo Tech World 2022 la compagnia ha presentato le sue ultime novità. Scopriamole insieme. Postiamo di seguito il video completo dove si parla dell’arrotolabile.

Lenovo: come funziona il rollable di Motorola?

Il dispositivo di Motorola è un concept incredibile che si espande diventando così un device da 6,5 pollici passando da 5 pollici iniziale. C’è un pulsante fisico sul frame laterale del prodotto.

Il pannello arrotolato è stato fatto in precedenza da LG ma la rivale sudcoreana è uscita dal mercato della telefonia mobile da diverso tempo. Non c’è alcun device come lui. Il dispositivo si regola automaticamente e si espande e si ritrae senza lasciare pieghe. Speriamo che Lenovo e Motorola portino avanti questa idea.

Le possibilità d’uso sono tantissime. Pensiamo ad un portatile rollable a quanto potrebbe diventare utile per il multitasking, per la navigazione e per altre caratteristiche. Ovviamente vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.

Questo concept è un bel progetto di ricerca innovativo e coinvolgente. Non sappiamo quando vedremo un rollable in commercio. Certo che questo device di Motorola/Lenovo ci fa ben sperare. Potrebbe essere il ThinkPad X1 Fold 2022 o un ThinkPhone o perché no, un Edge X Fold.

