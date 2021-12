Lenovo presenta tre display giganti per l'ufficio

Lenovo ha appena annunciato i nuovi display di grande formato ThinkVision con risoluzione 4K pensati per un utilizzo in spazi collaborativi (leggasi “ufficio”).

Lenovo ThinkVisione T65, T75 e T86: le caratteristiche

L'OEM di tecnologia cinese ha introdotto tre display di grande formato, ovvero il ThinkVision T65, il ThinkVision T75 e il ThinkVision T86, prima del CES 2022. Sono stati progettati per essere utilizzati in spazi di lavoro collaborativi come uffici e scuole.

Si tratta di display 4K molto luminosi, con un software per lavagna integrato al fine di offrire un'esperienza di scrittura confortevole, con altoparlanti e microfoni integrati e con una webcam modulare per le videoconferenze.

I tre modelli ThinkVision sono dotati di specifiche e opzioni di connettività più o meno simili. Il principale fattore di differenziazione tra i modelli è contestuale alle dimensioni dello schermo. Proprio come suggerisce il nome, ThinkVision T65, T75 e T86 sono dotati rispettivamente di unità da 65, 75 e 86 pollici.

Oltre a questo, tutti offrono una risoluzione 4K con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, supporto HDR10, copertura NTSC dell'85% e una luminosità di picco di 400 nits.

Per l'audio, si ottengono due altoparlanti da 15 W e microfoni a 8 array. I display sono anche dotati di una webcam 4K con intelligenza artificiale potenziata con un campo visivo di 122 gradi e uno zoom digitale 4x.

Sotto il cofano, i monitor LFD ThinkVision racchiudono processori quad-core Cortex-A73 abbinati a Mali-G52 MC2 per la grafica. Il chipset è coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna. Le funzionalità di connettività includono 2x RJ45 Ethernet, porta seriale, Wi-Fi 5 dual-band 2×2 e Bluetooth 5.0. Questi sono uniti da una varietà di porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 e USB.

I modelli ThinkVision saranno disponibili da giugno 2022. Il T65 ha un prezzo di € 2.999, il T75 ha un costo di € 3.999 e il T86 ha un prezzo di € 6.999.