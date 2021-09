Il colosso cinese Lenovo ha appena presentato la nuova serie di monitor professionali e da gaming pensati per il mercato internazionale.

Lenovo ThinkVision: ecco tutte le informazioni

Lenovo ha appena lanciato una serie di nuovi prodotti all'evento Tech World 2021 all'inizio di questa settimana. Fra questi troviamo una serie di monitor pensati per professionisti e giocatori.

Il nuovo P27u-20 è l'ultimo monitor del gigante tecnologico cinese rivolto ai professionisti. Offre una doppia ampia gamma di colori, che include il 99,1% di DCI P3 e il 99,5% di Adobe RGB con precisione del colore calibrata in fabbrica. In altre parole, è progettato per i creatori di contenuti che lavorano nei settori della fotografia, dei video e della grafica. Sfoggia un display IPS da 27 pollici con display UHD che dispone del supporto HDR400 certificato VESA.

Il nuovo prodotto gode anche di una porta display dock Energy Star 8.0 e una Thunderbolt 4.0. Inoltre, il marchio presenta una soluzione docking avente un cavo con più USB 3.2. Insieme al nuovo dock a cavo singolo, ci sono anche gli altoparlanti integrati.

Lenovo G27e-20 e G24e-20

Oltre al display per il lavoro, la compagnia cinese ha lanciato anche due nuovi monitor facenti parte della nuova linea da gaming consumer serie G. Questi sono progettati per offrire ai giocatori un'esperienza di gioco per PC coinvolgente che può essere utilizzata anche per il lavoro a distanza e l'istruzione online. Sebbene sia un display da gioco, offre comunque prestazioni e qualità elevate per i giovani professionisti che desiderano un prodotto interessante ad un prezzo competitivo.

Entrambi i nuovi monitor sono dotati della tecnologia AMD FreeSync Premium per godere di un'esperienza di gioco fluida, a bassa latenza e senza lag. Sfoggiano pannelli ad alta frequenza di aggiornamento di 100Hz (con supporto per overclock a 120Hz) ma sono ottimi per i giochi più competitivi.

Il G27e-20 gode di un display da 27 pollici mentre il G24e-20 presenta uno schermo più piccolo da 23,8 pollici. Entrambi offrono 300 nit di luminosità e una gamma di colori sRGB del 95% che aumenta la precisione del colore; si tratta di schermi VA con risoluzioni FHD.

Il monitor professionale ThinkVision P27u-20 sarà rilasciato a dicembre 2021 con un prezzo di 769 dollari USA. D'altra parte, le due novità della serie G saranno lanciate il prossimo mese ad ottobre. La variante da 27 pollici costerà 239 dollari, mentre quella da 24″ solo 209 $.

