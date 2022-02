Lenovo: non solo gaming-phone all'orizzonte

Il budget phone Lenovo K14 Plus è stato finalmente lanciato online in alcuni mercati; questo dispositivo è semplicemente un Moto E40 ribrandizzato. Curioso vedere come la compagnia non stia riservando tutte le attenzioni solo al futuro gaming phone Y90.

Lenovo K14 Plus: le caratteristiche

Lenovo ha lanciato ufficialmente sul mercato il K14 Plus. Questo nuovo dispositivo è in realtà un modello rinominato del Moto E40 uscito lo scorso anno. Lo smartphone ha infatti lo stesso display a 90 Hz, la stessa tripla fotocamera e un chipset UNISOC.

Il Lenovo K14 Plus ha un prezzo di ₽ 9.990 (circa 130 dollari al cambio) per la variante da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Lo smartphone è attualmente disponibile in Russia e viene venduto tramite Citylink.

Specifiche tecniche

Il Lenovo K14 Plus è dotato di un corpo in policarbonato con uno schermo con selfiecam “a foro” da 6,5 ​​pollici. Si tratta di un pannello LCD IPS con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il dispositivo ha un rapporto di aspetto 20:9 e ha cornici sottili su tutti e tre i lati ad eccezione della parte inferiore. Nella parte inferiore, ha un mento grosso.

Venendo alle fotocamere, il telefono ha un sistema a tripla lente sul posteriore con un obiettivo principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un'unità macro da 2 MP. La camera principale può girare video a 1080p 30fps. Anteriormente, c'è uno snapper da 8 Mpx.

È alimentato dal SoC UNISOC T700 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ha anche uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. Il telefono ospita una batteria da 5.000 mAh con una velocità di ricarica di 10 W. Proprio come il Moto E40, possiamo aspettarci che duri fino a due giorni, a seconda dell'utilizzo.

Il dispositivo ha uno scanner di impronte digitali montato sul retro e un'opzione per il riconoscimento facciale per una maggiore sicurezza. Ha una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone funziona con Android 11 pronto all'uso.