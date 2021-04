Sei in cerca di un dispositivo da utilizzare per il lavoro o per le lezioni online? Lenovo M10 Plus è in offerta su Amazon a soli 189,00€. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,99€ che rendono l’acquisto immediatamente più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lenovo M10 Plus: perché scegliere questo tablet

Con un design semplice e lineare, Lenovo M10 Plus è il tablet che racchiude in sé un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nella sua colorazione Iron Grey acquista subito un tocco in più di eleganza.

Il display montato è un pannello Full HD Plus da 10.3 pollici che rende la visione ampia e adatta sia alla visione di contenuti che a piccole operazioni lavorative. Il rapporto schermo-corpo è del 90% e garantisce un’esperienza visiva immersiva grazie a delle cornici abbastanza sottili.

Dotato di un processore MediaTek Helio P22T che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, il dispositivo è dinamico e fluido nelle sue funzioni. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a un massimo di 256 GB mediante MicroSD.

Degna di nota è la batteria da 5000mAh che consente di arrivare a fine giornata senza nessun problema.

Trattandosi poi di un tablet adatto a videolezioni e smart working, è dotato di ben due fotocamere: una frontale con risoluzione da 5 megapixel e una posteriore con risoluzione da 8 megapixel.

Con l’acquisto di questo dispositivo, infine, sono inclusi 3 mesi di Amazon Music Unlimited che mettono a disposizione più di 70 milioni di brani.

Puoi acquistare Lenovo M10 Plus su Amazon a soli 189,00€ nella sua colorazione Iron Grey. Acquistalo oggi e ricevilo a casa entro 48 ore se possiedi l’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche sul primo ordine. Il tablet, in conclusione, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

