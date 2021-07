Auricolari nuovi? Sceglili di un brand super noto come Lenovo. Scegli gli LP40 e vai sul sicuro. Oggi riesco a farteli prendere spendendo pochissimo direttamente da Amazon. Come? Mettili nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “YD8YLBDV”: otterrai una riduzione immediata del 60% e le spedizioni saranno assolutamente gratis.

Lenovo LP40: grandi auricolari, enorme sconto

Un paio di auricolari senza fili di ottima qualità, garantiti da un brand più che noto nel settore. Belli esteticamente, il design in ear è quello che ti garantirà massima stabilità senza tuttavia creare fastidio a seguito di molte ore di utilizzo.

La qualità della riproduzione musicale è ben più elevata di quello che potrebbe offrire un paio di cuffiette da 13€ e potrai sfruttare il tuo nuovo gioiellino anche per parlare al telefono. Anzi, dopo averli connessi in Bluetooth allo smartphone, potrai gestire praticamente tutto attraverso i controlli touch, posizionati direttamente sui singoli auricolari.

Infine, mi sento di rassicurarti anche sull'autonomia energetica: è degna di nota per un semplice motivo ed è il case di protezione. Il suo compito non solo è quello di custodire il wearable, ma anche di ricaricarlo quando non è in uso.

Il tuo affare, con questi eccellenti auricolari Lenovo LP40, lo fai adesso: mettili nel carrello direttamente da Amazon e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “YD8YLBDV”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Attento però: il numero di coupon attivabili è limitato, pochi pezzi disponibili in sconto del 60%.

