Lenovo LOQ: prestazioni eccellenti per il Gaming ad un prezzo da urlo

Lenovo LOQ 15.6″ FHD è il notebook da Gaming perfetto per te se sei alla ricerca di un dispositivo potente, estremamente versatile e dal design elegante. Con il suo display Full HD da 15,6 pollici a 144Hz, questo piccolo computer saprà regalarti un’esperienza di gioco senza lag ed una visualizzazione a dir poco perfetta, che non ammette competizioni.

Il suo cuore è un Intel Core i5-12450HX, un processore di elevate prestazioni studiato per assicurarti un’esperienza superlativa anche durante l’esecuzione dei giochi più impegnativi e multitasking.

Combinato con i 16Gb di Ram, questo notebook ti offrirà anche la possibilità di gestire più applicazioni contemporaneamente e senza rallentamenti. Il disco SSD da 512 GB inoltre ti offrirà una velocità di caricamento incredibile sia per quanto riguarda i giochi che per l’avvio del sistema operativo.

La sua NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di GDDR6 è una potente scheda grafica, studiata per offrirti un esperienza visiva di livello superiore. Grazie ad essa potrai goderti un’esperienza immersiva e realistica sia durante i tuoi giochi preferiti che durante l’utilizzo, ad esempio, di applicazioni creative.

Questo notebook è equipaggiato con Windows 11, l’ultimo sistema operativo Microsoft che ti consentirà di godere di una maggior sicurezza e di una navigazione migliorata.

Inoltre la tastiera retroilluminato rende questo Lenovo LOQ ideale per giocare anche in ambienti poco illuminati. Il suo design Luna Grey lo rende un dispositivo gradevole ed elegante da avere in casa e senza dubbio le sue numerose funzionalità lo rendono uno strumento estremamente utile e performante. Non lasciartelo scappare con l’offerta esclusiva dell’11% di sconto e portalo finalmente a casa tua ad un prezzo imbattibile.