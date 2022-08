Lenovo Legion Y70: UFFICIALE con Snapdragon 8+ Gen 1

Lenovo Legion Y70 è finalmente stato presentato ufficialmente dalla compagnia cinese; è un gaming phone elegante, con un meraviglioso schermo avente un refresh rate da 144 Hz, un processore Snapdragon 8+ gen 1 di Qualcomm, caratteristiche premium e molto altro ancora. Scopriamolo nel dettaglio.

Lenovo Legion Y70: prezzo e specifiche

Legion Y70 è stato annunciato uffialmente; si tratta di un device da gioco davvero potente che è arrivato sul mercato cinese insieme al tablet Xiaoxin Pad Pro 2022. Il telefono vanta caratteristiche di fascia alta in un corpo lussuoso ed elegante.

Lo schermo è pura meraviglia: 6,67 pollici con foro posto al centro del pannello; risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz, supporto all’HDR10+, al Dolby Vision e luminosità di picco di 1000 nits. Esteticamente il device ha un form factor minimal e squadrato ed è realizzato in alluminio aeronatico con telaio in metallo.

Posteriormente troviamo tre fotocamere con sensore principale da 50 Mpx (unito ad un’ultrawide da 13 e ad una terza lente da 2 Mega). Anteriormente invece, abbiamo una selfiecam da 16 Mpx.

Sotto la scocca c’è un potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 12 GB e memorie da 256 GB. La batteria è da 5100 mAh con fast charge via cavo da 68W. Troviamo Android 12 con skin ZUI 14.

Viene venduto in tre colorazioni (Ice White, Titanium Grey, Flame Red) nella versione da 8+128 GB a 2970 yuan (437 dollari) fino a 4270 yuan (629 dollari circa) per la versione da 16+512 GB. In Cina si potrà acquistare dal 22 agosto; non sappiamo nulla della distribuzione europea. Vi terremo aggiornati. In Italia c’è il Legion Duel a 837,48€ da Amazon con spedizione gratuita per i membri possessori di un account Prime.

Questo è uno smartphone da gaming davvero unico, con trigger per il gioco mobile, in versione 12+256 GB e in colorazione Blazing Blue. Se cercate un bel gadget con cui divertirvi, lui è quello che fa per voi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.