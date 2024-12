Lenovo Legion R27qe: monitor gaming QHD da 27 pollici a un prezzaccio

Oggi puoi approfittare di una spettacolare occasione che trovi solo su Amazon che ti permette di avere un monito da Gaming molto bello e performante a un ottimo prezzo. Dunque non aspettare oltre, metti adesso nel tuo carrello Lenovo Legion R27qe da 27 pollici a soli 179,99 euro, invece che 229 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 21% che ti fa risparmiare ben 49 euro sul totale. Con questo fantastico monito puoi goderti le tue sessioni di gioco in modo molto coinvolgente, senza affaticare la vista ed è anche dotato di un design compatto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 36 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Legion R27qe è il monitor gaming da avere

Per vivere le tue avventure, che siano giochi d’azione, sportivi, di simulazioni o di guerra, avere un monitor da gaming come Lenovo Legion R27qe ti permetterà di catapultarti all’interno del tuo titolo. Possiede una spettacolare risoluzione QHD 2560 x 1440 con pannello IPS per una visione ottimale e colori brillanti.

I suoi 27 pollici sono il perfetto compromesso per non avere un eccessivo ingombro sulla scrivania ma comunque uno schermo ampio. E con il design dalla cornice appena visibile sui 3 lati il coinvolgimento sarà totale. Ha una bassissima emissione di luce blu per garantire una visione senza affaticare la vista. Inoltre possiede n tempo di risposta da 0.5 ms con refresh rate da 185 Hz.

Insomma una vera forza che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Devi essere rapido perché non è una promozione che durerà. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Legion R27qe da 27 pollici a soli 179,99 euro, invece che 229 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.