Lenovo Legion Go: la console portatile del momento è in super offerta su Amazon

La Lenovo Legion Go, una delle novità più interessanti nel mondo del gaming portatile, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 699,00€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale. Progettata per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, questa console offre prestazioni elevate e un design versatile per giocare ovunque.

Il cuore della Legion Go è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, progettato per offrire un’esperienza di gaming fluida e reattiva anche con i titoli più esigenti. Supportata da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, garantisce tempi di caricamento rapidi e spazio sufficiente per un’ampia libreria di giochi.

Il display touch da 8,8 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz offre immagini dettagliate e fluide, ideali per sessioni di gioco competitive o per godersi contenuti multimediali. La tecnologia avanzata del pannello garantisce colori vivaci e un’esperienza visiva coinvolgente.

La console è equipaggiata con Wi-Fi 6E, assicurando connessioni internet stabili e veloci per il gaming online. Il sistema operativo Windows 11 Home offre una vasta compatibilità con giochi e applicazioni, trasformando la Legion Go in una macchina da gaming versatile e completa.

Il design in Shadow Black e i controller ergonomici la rendono perfetta per lunghe sessioni di gioco, mentre la portabilità ti permette di portare i tuoi giochi preferiti ovunque.

