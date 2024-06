Lenovo Legion Go, finalmente in offerta: un mostro di potenza per il gaming portatile

Un mostro di potenza per portare i tuoi videogiochi di ultima generazione sempre con te. La Lenovo Legion Go è una console portatile all’avanguardia e finalmente è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente molto interessante. Questo temibile rivale di console come l’Asus ROG e lo Steam Deck oggi può essere tuo a 658€, grazie ad un robusto sconto del 18% sul suo normale prezzo di listino. Normalmente la pagheresti quasi 800€.

Come l’Asus ROG, anche la Legion Go è equipaggiata con il potentissimo AMD Ryzen Z1 Extreme, un chip di ultima generazione che è stato progettato appositamente per riprodurre i videogiochi più recenti con impostazioni grafiche impressionanti. Sempre sotto la scocca troviamo anche ben 16GB di RAM, per un’esperienza in multitasking estremamente fluida e senza intoppi. Un combinato di potenza pensato per riprodurre senza problemi videogiochi e applicazioni impegnativi.

La memoria interna è garantita da un veloce SSD M.2 da 512GB, sufficienti per ospitare un enorme catalogo di giochi diversi. Lo schermo è uno splendito 8.8″ WQXGA con risoluzione 2560×1600, perfetto per essere usato non solo per giocare, ma anche per guardare i tuoi film preferiti su Netflix.

Sappiamo cosa stai pensando. Ma non sarà un po’ troppo per un dispositivo portatile? Lenovo ha investito molto su un ottimo sistema di raffreddamento, il Legion Coldfront, progettato per tenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense e frenetiche. Non farti scappare questa occasione: acquista subito la Lenovo Legion Go a soli 658€.