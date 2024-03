Lenovo Legion 5 Pro in offerta: il prezzo crolla ai minimi di sempre

Il Lenovo Legion 5 Pro è un colosso nel mondo dei laptop da gaming, progettato per offrire un’esperienza di gioco di altissimo livello. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 1.199,00€, grazie a uno sconto del 20%. Risparmi ben 300€ sul suo normale prezzo di listino, inoltre, se lo desideri, puoi dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo laptop da gaming eleva l’esperienza visiva a nuove vette con il suo display da 16″ WQXGA, offrendo una risoluzione di 2560×1600 che garantisce immagini mozzafiato e dettagliate. Con 500nits di luminosità e un refresh rate di 165Hz, ogni frame viene riprodotto con una nitidezza e una fluidità impressionanti, mentre la tecnologia IPS assicura angoli di visione ottimali. Queste caratteristiche rendono il Lenovo Legion 5 Pro ideale sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Al cuore di questo potente laptop c’è l’AMD Ryzen 7 6800H, un processore ad alta efficienza energetica con 8 core e 16 thread che raggiungono velocità turbo fino a 4.7GHz. Questo processore non solo offre prestazioni straordinarie per il gaming e le applicazioni pesanti, ma garantisce anche un’eccellente gestione del consumo energetico, permettendo di giocare per ore senza compromettere l’autonomia della batteria.

Lo storage non sarà mai un problema, grazie all’unità SSD da 1TB che assicura ampio spazio per giochi, documenti e media, con tempi di caricamento ridotti al minimo. L’accesso ai file è fulmineo, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso generale.

La RAM da 16GB (2x8GB) SO-DIMM è progettata per gestire senza problemi anche le sessioni di gioco più intense e le applicazioni più esigenti, garantendo un’esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni.

La potenza grafica è affidata alla NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6. Questa scheda grafica di ultima generazione, con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W, è in grado di eseguire i titoli più recenti con dettagli elevati, supportando tecnologie all’avanguardia come il ray tracing e il DLSS per un’immersione totale nei mondi di gioco.

Il Lenovo Legion 5 Pro si afferma come una delle scelte migliori per gli appassionati di gaming che cercano un laptop capace di offrire prestazioni di alto livello, qualità visiva eccezionale e una costruzione robusta. Approfitta di questa offerta a tempo limitatissimo e acquistalo subito risparmiando!