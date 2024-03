Lenovo Legion 5 Pro in offerta ad un prezzo bomba: RTX 3060, Ryzen 7 e SSD da 1TB

Il Lenovo Legion 5 Pro si impone come una scelta irresistibile per gli appassionati di gaming, ora disponibile a un prezzo di 1.299,00€ con un risparmio di ben 200€ sul suo normale prezzo di listino. Se lo desideri, puoi rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile selezionando il pagamento a rate al momento del checkout.

Il laptop è equipaggiato con uno spettacolare display da 16 pollici WQXGA, che offre una risoluzione di 2560×1600. Il pannello IPS, brillante con i suoi 500 nits di luminosità e un tasso di aggiornamento di 165Hz, promette un’esperienza visiva senza paragoni, con colori vividi e movimenti fluidi che trasporteranno il giocatore direttamente all’interno dell’azione. Questo schermo non solo garantisce un angolo di visione ampio e confortevole, ma è anche un vero piacere per gli occhi, rendendo ogni sessione di gioco o lavoro un’esperienza immersiva.

Sotto il cofano, il Lenovo Legion 5 Pro è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 6800H, un vero fulmine a otto core e sedici thread che raggiunge una velocità turbo di 4.7GHz. Questo cuore pulsante offre prestazioni straordinarie per ogni tipo di attività, dai giochi più esigenti alle applicazioni professionali, il tutto mantenendo un’efficienza energetica sorprendente che consente lunghe sessioni di utilizzo senza il timore di surriscaldamento o consumo eccessivo di energia.

L’ampio spazio di archiviazione SSD da 1TB garantisce che tutti i documenti, giochi e file multimediali possano essere salvati e accessibili con estrema velocità, eliminando attese e ritardi. La RAM da 16GB (2x8GB) DDR5-4800 assicura che il multitasking e le sessioni di gioco siano fluide, senza alcun lag o interruzione, permettendo agli utenti di godere di una performance impeccabile.

E per quanto riguarda la grafica, la NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 è semplicemente fenomenale. Questa GPU non solo supporta le ultime tecnologie di ray tracing e DLSS per grafiche realistiche e dettagliate, ma con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W, è garantito un’immersione totale in qualsiasi universo virtuale, con prestazioni di gioco eccezionali.

Il Lenovo Legion 5 Pro a 1.299,00€ è perfetto per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi in termini di prestazioni, qualità visiva e esperienza d’uso. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!