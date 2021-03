Sappiamo bene che Lenovo sta per presentare un nuovo smartphone da gioco denominato “Legion 2 Pro“; il suo debutto era nell’aria e oggi l’azienda, tramite un poster ufficiale pubblicato su Weibo, ha rivelato la data di presentazione del suddetto device: l’8 aprile in Cina.

Lenovo Legion 2 Pro: cosa sappiamo?

Oltre a rivelare la data di lancio, il nuovo teaser non rivela nulla sulle specifiche di Legion 2 Pro. Si ipotizza che il telefono Lenovo con il numero di modello L70081 che è apparso di recente nel database del sito di certificazione 3C cinese potrebbe essere il prossimo smartphone da gioco del brand.

L’elenco suggerisce anche che il dispositivo potrebbe arrivare con un caricabatterie rapido da 65 W. Il predecessore Lenovo presentava due porte USB-C e consentiva agli utenti di collegare una coppia di caricabatterie da 45 W. Questo permetteva al device di supportare la ricarica a 90 W.

Quindi, se Legion 2 Pro dovesse godere della doppia porta USB C, il telefono offrirà una velocità di caricamento fino a 110W con l’ausilio di due charger.

Tramite Geekbench abbiamo scoperto che il portatile è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 888 coadiuvato da 16 GB di RAM. È stato rilevato che funziona su Android 11 OS. Inoltre, è stato confermato dalla società il mese scorso che lo smartphone sarà dotato di una ventola di raffreddamento dual-turbo.

Il Legion Pro originale è stato progettato per offrire il comfort e la comodità durante le dure sessioni di gaming. Secondo il tipster Digital Chat Station, il nuovo terminale continuerà a concentrarsi su un’esperienza di gioco in landscape mode. Ha aggiunto che sarà dotato di un pannello OLED ad alta frequenza di aggiornamento, ma non ha menzionato se supporterà i 144Hz o una frequenza di aggiornamento ancora più alta. Esiste la possibilità che Legion 2 Pro possa essere dotato di una telecamera pop-up montata lateralmente come il device del 2020. Ancora pochi giorni di attesa e ne sapremo di più.

