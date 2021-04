Lenovo Legion 2 Pro presenterà un display AMOLED da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento da ben 144 Hz. Sappiamo infatti che il colosso cinese annuncerà il nuovo gaming phone in Cina l’8 aprile. Oggi, la società si è rivolta a Weibo per confermare le dimensioni del display e le specifiche tecniche del pannello di cui verrà dotato.

Lenovo Legion 2 Pro: tutto quello che sappiamo

Lenovo ha confermato che lo smartphone Legion 2 Pro sarà dotato di un enorme display da 6,92 pollici. In confronto, il Legion Pro originale dello scorso anno presentava un display AMOLED da 6,55 pollici più piccolo. Sebbene l’azienda abbia aumentato le dimensioni dello schermo, la frequenza di aggiornamento è rimasta identica a quella vista sul modello precedente.

Il direttore generale di Lenovo China Mobile Business Department Chen Jin ha confermato che il dispositivo presenterà un pannello Samsung AMOLED E4 e offrirà un design senza notch o gotch. Ha aggiunto che Legion 2 Pro avrà uno schermo completamente simmetrico, capace di offrire la frequenza di aggiornamento più veloce e la latenza più bassa dell’intero settore.

Ieri, lo smartphone è stato avvistato presso il portale di benchmark Master Lu. L’elenco ha rivelato che il suo display offrirà una risoluzione Full HD + di 1080 x 2460 pixel e un aspect ratio da 20,5: 9. Il terminale, inoltre, sarà alimentato dal chipset Snapdragon 888 di Qualcomm.

Master Lu ha rivelato che il dispositivo sarà disponibile in tre varianti:

12 GB di RAM + 128 GB;

12 GB di RAM + 256 GB;

16 GB di RAM + 512 GB.

Verrà precaricato con il sistema operativo Android 11.

Il Legion 2 Pro dovrebbe essere dotato di una fotocamera montata lateralmente per le fotografie selfie e le videochiamate. Probabilmente, sarà dotato di due porte USB-C come la versione 2020 e fornirà il supporto per la ricarica rapida fino a 110 W. Infine, verrà fornito con una ventola di raffreddamento dual-turbo. Gli altri dettagli del telefono sono nascosti. Ancora pochi giorni di attesa e la nostra curiosità verrà placata.

Lenovo

Smartphone