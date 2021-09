Lenovo K14 emerge online su Geekbench con un chipset UNISOC sotto la scocca. Cosa sappiamo di questo piccolo terminale in arrivo?

Lenovo K14: le presunte specifiche tecniche

Il colosso cinese dovrebbe lanciare un nuovo smartphone super low-cost a breve; di fatto, notiamo che un device economico chiamato “K14” è appena emerso all'interno della certificazione Geekbench. Il sito conferma la sua esistenza e rivela alcuni punti chiave dello smartphone in arrivo.

Secondo la certificazione Geekbench 5, il telefono ha ottenuto 274 punti single-core e 711 punti multi-core. È alimentato da un SoC UNISOC avente nome in codice aruba. Si ritiene che sia il processore UNISOC T610. È abbinato a 2 GB di RAM e funziona out of the box con Android 11.

Lo smartphone è stato avvistato anche su altri siti ed è stato rivelato che il dispositivo non è altro che un modello rinominato del futuro Moto E20. Se si deve credere alle indiscrezioni trapelate online, il telefono potrebbe essere dotato di Bluetooth v5.0. Potrebbe anche contenere una batteria da ben 3.760 mAh, capace di assicurare ore ed ore di autonomia.

A partire da ora, ulteriori dettagli per il Lenovo K14 sono ancora celati, ma poiché il telefono ha superato la certificazione Geekbench, possiamo aspettarci che venga lanciato presto. Non sappiamo però in quale mercati approderà. Certamente arriverà in Cina, ma non sappiamo nulla di un'eventuale distribuzione europea: vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, gli smartphone Lenovo K13 Pro e K13 Note sono stati individuati nell'elenco della Play Console di Google. Il sito ha rivelato che il K13 Pro sarà alimentato dal processore Snapdragon 665, mentre il K13 Note sarà alimentato dal chipset Snapdragon 480.

