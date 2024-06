Lenovo IP Slim 3: devi comprarlo SUBITO (-11%)

Il Lenovo IP Slim 3 è ora disponibile con uno sconto del 11% su Amazon per un periodo di tempo limitato. Questo incredibile Chromebook combina eleganza, prestazioni e praticità, diventando il compagno perfetto per chi cerca un dispositivo portatile e affidabile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 279,00 euro.

Lenovo IP Slim 3: un’occasione da prendere al volo

Progettato con uno spessore di soli 18,6 mm e un peso di circa 1,3 kg, il Lenovo IP Slim 3 è estremamente sottile e leggero, ideale per chi è sempre in movimento. La sua struttura solida senza parti mobili garantisce durabilità e facilità di trasporto, rendendolo perfetto per studenti, professionisti e viaggiatori.

Il display FHD TN da 14 pollici con una luminosità di 250 nits offre un’esperienza visiva eccellente per guardare video su YouTube o lavorare su presentazioni. La qualità del suono è altrettanto sorprendente, grazie agli altoparlanti frontali ottimizzati da Waves Audio che offrono un audio chiaro e potente per le tue playlist preferite.

Rimani connesso tutto il giorno con la connettività WiFi 6 e Bluetooth, che garantiscono una navigazione internet veloce e una connessione stabile con altri dispositivi. La durata della batteria di 13,5 ore ti consente di lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti di ricaricare il dispositivo continuamente.

La tua privacy è una priorità con il Lenovo IP Slim 3. Il dispositivo è dotato di un otturatore per la privacy della fotocamera, un tasto di disattivazione del microfono e il chip di sicurezza Google H1. Queste caratteristiche proteggono i tuoi dati e ti permettono di navigare e comunicare in tutta tranquillità.

Il Lenovo IP Slim 3 offre anche una vasta gamma di opzioni di connessione per soddisfare tutte le tue esigenze. È dotato di porte USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, un lettore di schede microSD e un jack audio da 3,5 mm. Queste porte ti permettono di collegare facilmente dispositivi esterni, trasferire file rapidamente e ascoltare musica con le tue cuffie preferite.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e acquista il Lenovo IP Slim 3, un Chromebook che combina design elegante, prestazioni potenti e funzionalità avanzate, al prezzo speciale di soli 249,00 euro.