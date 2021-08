Lenovo AIO 3 è un computer All In One che con una spesa minima ti permette di avere una postazione PC già fatta e finita. Lo acquisti su Amazon a soli 399,00€ risparmiando cento euro sul prezzo di listino e lo sfrutti per lavoro e svago.

Le spedizioni, inoltre, avvengono in appena qualche giorno e sono gratuite.

Un computer semplice ma completo: Lenovo AIO 3

Se ti stai chiedendo cosa sia un All In One, è semplicemente un computer che non richiede monitor e case ma che ha tutto installato su un unico pezzo, in questo caso il display. Nel retro del'avanzato pannello da 21,5 pollici si trova il cuore pulsante del dispositivo. In questo modo occupa il minor spazio possibile e ti permette di avere una postazione di lavoro completa ma ordinata.

Acquistando questo modello di Lenovo hai a disposizione un display Full HD che ti regala una visione d'eccezione e un processore AMD per il massimo del comfort. Come RAM trovi 8 GB a tua comodità e come memoria si arriva fino a 256 GB su SSD per caricamenti super veloci.

Il sistema operativo montato è ovviamente Windows 10 così non dovrai abituarti e saprai già come utilizzarlo dal primo momento. Inoltre non ti è richiesto alcun acquisto secondario visto che inclusi in confezione vi sono sia la tastiera che il mouse.

Acquista subito il tuo Lenovo AIO 3 su Amazon a soli 399,00€. Lo ordini e lo ricevi in appena qualche giorno grazie alle spedizioni Prime garantite. Se vuoi lo paghi anche a rate a Tasso Zero optano per Cofidis o se ti bastano cinque mensilità, scegli quelle offerte direttamente da Amazon per toglierti il pensiero.

