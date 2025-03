Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza e stile per un notebook leggero e performante

Se sei alla ricerca di un notebook affidabile, potente e dal design elegante, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è quello che fa per te. Con il suo processore AMS Ryzen 5 720U, 16GB di RAM e 512GB SSD, questo laptop ti offre prestazioni ottimali sia per lo studio che per il lavoro e l’intrattenimento.

Il suo processore è studiato per garantirti il massimo della velocità e della reattività, così che potrai gestire più attività contemporaneamente (dalla navigazione web all’uso di software specifici). La grafica integrata Radeon inoltre ti assicurerà una buona resa visiva per quanto riguarda lo streaming, l’editing video o i giochi.

Il suo display da 15,6 pollici FHD ti offre immagini nitide e colori brillanti: si tratta quindi di un dispositivo perfetto per lavorare, guardare film o navigare con il massimo del comfort. La sua tecnologia anti-riflesso è studiata per ridurre l’affaticamento visivo, rendendolo ideale anche per sessioni d’utilizzo prolungate.

Con i suoi 16GB di RAM, potrai lavorare senza rallentamenti anche con più programmi aperti. L’SSD da 512GB inoltre ti garantisce avvii rapidi, caricamenti istantanei e un ampio spazio per i tuoi documenti, le foto e le app.

Questo laptop si distingue per il suo design elegante nella colorazione Arctic Grey e, essendo sottile e leggero, è l’ideale da portare sempre con sé.

Grazie alla sua tecnologia Wi-Fi 6 avrai connessioni più veloci e stabili, perfette per le tue videocall, lo streaming e molto altro.

Su questo computer troverai installato Windows 11 Home, che ti offre un’esperienza d’uso moderna ed intuitiva, con numerose funzioni avanzate per quanto riguarda la produttività e la sicurezza. Al momento su Amazon il suo costo è scontato del 14%, e quindi potrai averlo subito al costo vantaggioso di 499,00 euro!