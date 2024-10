Lenovo IdeaPad Slim 3 con i5, 8GB RAM e 512GB SSD a 150€ in meno

Sei alla ricerca di un computer portatile performante ma non sei disposto a spendere un intero stipendio? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 399 euro, invece che 549 euro. Ti ricordo però che si tratta di un’offerta per gli abbonati a Prime, per cui se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Siamo di fronte a uno sconto eccezionale del 27% che porta il prezzo al più basso di sempre e ti permette di risparmiare ben 150 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti, sempre per gli abbonati ad Amazon Prime, c’è la possibilità di pagare in comode rate a partire da 79,80 euro al mese per 5 mesi, senza interessi.

Lenovo IdeaPad Slim 3: un super portatile a prezzo conveniente

Oggi siamo davanti a una rapporto qualità prezzo davvero eccellente. A questa cifra Lenovo IdeaPad Slim 3 è da prendere all’istante. Grazie al potente processore Intel Core i5 di 13ª generazione, supportato da 8 GB di RAM, offre prestazioni eccellenti. E gode anche di uno spazio di archiviazione bello grande con il suo SSD da 512 GB.

Ha già installato Windows 11 Home e gode di una scheda grafica Intel UHD. Possiede un bellissimo display FHD da 15,6 pollici ed è dotato di Dolby Audio per un suono eccezionale anche senza le casse. Ha una tastiera compatta con tastierino numerico, tasti sensibili e ben distanziati, il trackpad integrato e retroilluminazione automatica. Potrai inoltre avvalerti di porte USB 3.2 velocissime e ingresso HDMI per collegare un secondo monitor.

Tutto questo lo dovresti pagare molto di più ma oggi, grazie alla Festa delle Offerte Prime, il prezzo è decisamente inferiore. Perciò non perdere l’occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 399 euro, invece che 549 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.