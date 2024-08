Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB di RAM: solo 499€ su Amazon

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il notebook è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello in offerta è dotato di un processore Ryzen 5 7520U oltre che di 16 GB di memoria RAM. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: un best buy tra i notebook

Il notebook Lenovo in offerta oggi su Amazon è dotato della seguente scheda tecnica:

processore Ryzen 5 7520U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD il sistema operativo Windows 11

Il notebook ha, quindi, tutto quello che serve per poter garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, con una spesa che resta al di sotto dei 500 euro. Si tratta di un vero e proprio best buy per la fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 499 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Il notebook è ora al minimo storico, con la versione descritta in precedenza, e viene venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.