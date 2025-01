Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6” con AMD Ryzen 3 scende al minimo storico

Se vuoi acquistare un notebook che goda di prestazioni eccellenti e non costi troppo allora dai un’occhiata questa straordinaria occasione che sto per segnalarti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici a soli 379 euro, invece che 449 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato è quello che ti ho descritto sopra e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare ben 70 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso registrato finora su Amazon e quindi devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 75,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 3 a questa cifra non ha rivali

Se rapportiamo le sue prestazioni con il prezzo di oggi non ci sono dubbi che Lenovo IdeaPad Slim 3 sia il migliore notebook che puoi acquistare. Gode di un bellissimo display da 15,6 pollici FHD con cornice sottile e bassa emissione di luce blu. Pesa solo 1,62 kg e ha uno spessore di 17,9 mm. Possiede una bellissima tastiera compatta retroilluminata e un touch pad sensibile.

Montata il processore AMD Ryzen 3 7320U che regala prestazioni eccezionali e viene supportato da 8 GB di RAM. Inoltre troverai un SSD da 256 GB che rende l’accensione e l’avviamento dei programmi molto più veloce. A bordo troviamo Windows 11 e una super batteria in grado di ricaricarsi velocemente. Ci sono diverse porte USB 3.2 che garantiscono trasferimenti veloci e una porta HDMI per collegare un secondo monitor.

Non perdere una delle occasioni migliori di oggi su Amazon. Dunque prima che sia tardi acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici a soli 379 euro, invece che 449 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.