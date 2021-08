Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il notebook che ti permette di giocare ai tuoi videogames preferiti anche se non sei a casa. Disponibile su Amazon, lo acquisti a soli 799,00€ vista la promozione in atto e risparmi ben 200 euro sul prezzo di listino. Pensaci bene perché il risparmio è considerevole.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un notebook per il gaming: è Lenovo IdeaPad Gaming

Un bel notebook abbastanza potente da poter far girare sopra i videogames non è semplice da acquistare. Molte volte i prezzi sono elevati, ma oggi è il tuo giorno fortunato. Semplice e completo di tutto, il Lenovo IdeaPad Gaming ti viene incontro per esaudire un tuo desiderio.

Disponibile in colorazione Chameleon Blue ti mette a disposizione un display da 15,6 pollici che con la sua risoluzione Full HD non ti fa mancare esattamente nulla. All'interno della scocca trovi un magnifico processore Intel i5 con una scheda grafica GXT 1650 per esperienze degne di nota.

Ovviamente non mancano all'appello né gli 8 GB di RAM che i 512 GB di memoria su SSD per raggiungere velocità di caricamento elevate.

Come sistema operativo trovi installato Windows 10 che ti assicura la compatibilità con milioni di titoli presenti online. In più c0è un'altra caratteristiche che non puoi non apprezzare ed è la batteria integrata: con questa riesci ad avere un'autonomia di circa 10 ore senza problemi.

Acquista subito il tuo notebook Lenovo IdeaPad Gaming su Amazon a soli 799,00€. Lo ricevi in solo 24 ore se possiedi un abbonamento Prime, in caso contrario hai comunque le spedizioni gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più. Se vuoi puoi pagarlo in 5 rate offerte da Amazon senza nessun sovrapprezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica